Diyanet, DEM Partili belediyeye boyun eğmedi!

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İslam'dan nefret eden, Leninist, Marksist ideolojiyle Kürtler arasında dinsizliği ve komünizmi yaymaya çalışan terör örgütü PKK ve siyasi uzantılarının bir hamlesi daha boşa çıkarıldı. Zerdüşt olup örgüt militanlarını domuz yemeye zorlayan “PKK’nın düz ovadaki militanlarının” Kur’an kurslarına ait binalara el koymaya çalışması, Diyanet’in harekete geçmesiyle engellendi.

Dava açıldı

Terör örgütü PKK’nın, bölgedeki halkın İslam ile arasını açmak için DEM’e verdiği talimat doğrultusunda, kayyım döneminde Kur’an kurslarına tahsis edilen binaların boşaltılması için müftülüğe bildiri gönderilmişti. Diyanet, yürütmenin durdurulması için dava açtı.

Olay

Terör örgütü PKK, DEM Parti’nin yönetimi altındaki belediyeler vasıtasıyla, 12 Kur’an kursu binasına el koymaya kalktı. Diyarbakır’da DEM Partili Kayapınar, Sur ve Bağlar belediyeleri, Kur’an kursu olarak kullanılan 12 binanın boşaltılması için müftülüklere yazı gönderdi. Yazıda müftülüklere 1 ay süre verildiği ifade edildi.

İşte o binaların listesi…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Takiyede zirve

PKK/HDP/DEM üçlüsü, Kürtleri İslam’dan uzaklaştırmak için dini eğitimi engellemeye çalışıyor. Ancak DEM’liler, oy uğruna cuma namazı kılacak kadar dini de kendi siyasi emellerine alet ediyordu!.. 2011’de BDP’nin “sivil itaatsizlik kampanyası” kapsamında her Cuma sokağa inen terör yandaşları, Kürtçe vaaz verip göstermelik Cuma namazı kılıyordu.