Diyanet binlerce ailenin dağılmasını önledi

Diyanet, 2003 yılından beri donanımlı personeliyle Türkiye’nin 81 il ve 312 ilçede müftülükler bünyesinde kurduğu Aile ve Dini Rehberlik Büroları ile, kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı toplumun her kesimine güven, sevgi ve samimiyetle hizmet veriyor.

Diyanet’te Aile İçin Özel Daire Başkanlığı

Doğru dini ve ahlaki bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli ve güçlü bireylerden oluşmuş sağlıklı bir aile yapısının oluşturulmasına ve korunmasına katkı sağlamak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü altında özel olarak Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanlığı kuruldu.

Diyanet, bu amaç doğrultusunda doğru dinî ve ahlâkî bilgilere sahip, aile olmanın sorumluluğunu taşıyan, bilinçli bireylerle huzurlu ve sağlıklı bir toplum oluşturmayı hedefliyor, Kur’an ve sünnet ışığında, ahlâk eksenli bilgiyi temel alarak aile hakkında topluma doğru dinî bilgi sunmakta, aileyi ve aile içinde bireyi tehdit eden problemlerin çözümüne dinî açıdan katkı sağlıyor.

Aileye Yönelik Yapılan Eğitimler

Diyanet, toplumun en küçük ama en önemli yapı taşı olan aile sağlam olursa toplum da sağlam olur ilkesine sadık kalarak; Aile bilincinin yükseltilmesine yönelik seminer, konferans, panel programları düzenliyor. Dinimizden ve kadim medeniyetimizden alınan engin bilgi birikimi ile aile uzmanlarını halkla buluşturan Diyanet, farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Bu bağlamda;

Evlilik öncesi eğitimler

Aile okulu seminerleri

Çocuklara ve gençlere değerler eğitimi

Boşanma sürecinde ve sonrasında dini danışmanlık

Bölgesel aile sorunlarına yönelik çözüm odaklı projeler planlıyor ve yürütüyor.

Diyanet, 2017 yılında ülke genelinde 32455 seminer, konferans, panel, ziyaret, sosyal hizmet dersi gibi faaliyetler gerçekleştirdi. 2018 yılının ilk altı ayında ise yine Diyanet, Aile ve Dini Rehberlik Büroları marifetiyle 31118 seminer, konferans, panel, ziyaret, sosyal hizmet dersi gibi faaliyetler gerçekleştirdi.

Her Türlü Sosyal Sorunla Etkin Mücadele

İnsan, kâinatın gözbebeği, yaratılmışların en kıymetlisi, vahyin muhatabıdır. İnsan yaşarsa devlet yaşar, millet yaşar, toplum yaşar. İnsanı inciten, yaralayan ve insanlığın onurunu hiçe sayan her türlü şiddetin karşısında durarak, sosyal sorumluluk projeleri geliştiren Diyanet,

Başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere;

Ailenin bütün fertlerine yönelik

Şiddetle

İhmal ve istismarla

Madde ve teknoloji bağımlılığıyla

İntihar ve namus cinayetleriyle mücadele çalışmaları yapıyor.

Aile ve Dini Rehberlik Büroları Tarafından Uygulanan Örnek Projeler

‘Mutlu Aile, Huzurlu Toplum’

‘Ailede Mahremiyet Bilinci’

‘Günümüzdeki Aile Sorunlarına Kur'an'daki Aile Örneklerinden Çözümler’

‘Bilinçli Aile Mutlu Toplum’

‘Anne Seninle Büyümek İstiyorum’

‘Bir Yastıkta Bir Ömür’

‘Bağırsam Sesimi Duyar mısın?’

‘Sokak Çocukları’

‘Erdemli Kadından Erdemli Topluma’

‘Ekranın Esiri Değilim’

‘Gençlik ve Maneviyat’

‘Huzur’a Er Huzur Ver’.

Yetim, Kimsesiz, Yaşlı ve Kadınlara Merhamet Eli

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir.” buyuran Peygamberimizin bizlere öğrettiği hassasiyet ile hareket eden Diyanet,

Anne kucağına, baba ocağına hasret ve topluma emanet olan yetimlere,

Gözü kapılarda kalmış huzur evi sakinlerine,

Büyük ümitlerle kurduğu yuvasını acı içinde terk etmek zorunda kalmış kadınlara şefkat ve sevgiyle el uzatıyor.

Onlara yalnız olmadıklarını hissettiriyor ve yaralarına merhem olmak amacıyla manevi destek veriyor.

İki Yılda İki Kat Hizmet

Diyanet, 2017 yılında sosyal hizmet kurumlarında ikamet eden çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik 8390 ders ve seminer gerçekleştirirken; 2018 yılının ilk altı ayında ise sosyal hizmet kurumlarında ikamet eden çocuk, genç, kadın ve yaşlılara yönelik 8543 ders ve seminer gerçekleştirdi.

Sorulara Cevap Sorunlara Çözüm

Türkiye’nin 81 il ve 312 ilçede müftülükler bünyesinde bulunan Aile ve Dinî Rehberlik Büroları, telefon, e-mail ya da yüz yüze görüşmelerinizde soru ve sorunlara anında cevap veriyor. Mahremiyet sınırlarına riayet ediyor; yargılamadan, eleştirmeden, büyük bir dikkat ve titizlikle vatandaşı dinliyor; dinî bilgiler ışığında etkin çözümler üretiyor. Diyanet, alanı dışında kalan problemlere en sağlıklı çözümleri bulma konusunda vatandaşları ilgili kurumlara yönlendiriyor.

Diyanet, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında 2017 yılı içerisinde 9367 soruya cevap verilirken 2018 yılı ilk altı ayında 6871 vatandaşın ailevi soru ve sorunlarına rehberlik etti.