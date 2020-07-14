  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Diyanet: Ayasofya'daki resimler uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığından, Ayasofya Camisi'nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel teşkil etmediği bildirilerek, "Resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:42:00 -
Diyanet: Ayasofya'daki resimler uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmelidir

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Ayasofya Camisi'nde bulunan resimlerin, burada kılınacak namazların sıhhatine engel teşkil etmediği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Resimler, uygun yöntemlerle namaz vakitlerinde perdelenmeli ve karartılmalıdır. Ayasofya Camisi'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında, dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı