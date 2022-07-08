Diyanet 2022 yurt dışı uzun süreli din görevlisi mesleki yetelilik sonuçları açıklandı mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan "2022 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı" sonuçları açıklandı. Başarılı olan adayların Temsil ve Yeterlilik (BAOKK) Sınavı 25 Temmuz - 02 Ağustos Tarihleri arasında Başkanlık Merkezinde gerçekleştirilecek. Diyanet sonuçları için tıklayın

Diyanet yurt dışı görevlendirme nasıl yapılır?

a) Yurt dışında görevlendirilen din görevlileri yurt içi göreve döndürülme işlemleri 05.06.2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülür.

b) Yurt içi görev yerleri, personelin tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenir.

c) En az altı ay görev yapmadan, resmî belgeye dayalı bir mazereti olmaksızın yurt içi görevine dönme isteğinde bulunan din görevlilerinin istekleri kabul edilmez. Belgeli olarak mazeret beyanında bulunanların talebi, yerlerine din görevlisi gönderilmesinin mümkün olduğu hâllerde Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından değerlendirilir.

yurt dışı uzun süreli din görevlisi mesleki yetelilik başvuru şartları

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak Din Hizmetleri veya Genel İdare Hizmetleri Sınıfında çalışıyor olmak ve sınav başvurusunun son günü itibarıyla fiilî olarak Din Hizmetleri Sınıfında 5 (beş) yıl görev yapmış olmak, (sözleşmeli statüde çalışılan süreler ile vekil imam hatiplik, müezzinkayyımlık ve Kur’an Kursu Öğreticiliğinde geçen süreler dâhil, askerlikte ve ücretsiz izinde geçen süreler hariç)

3. Memurlukta adaylığı kaldırılmış olmak,

4. Son 10 (on) yılda uyarma ve kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendinin 5’inci fıkrasında sayılan suçlardan hükümlü bulunmamak,

6. Askerlik hizmetini yapmış veya askerlik hizmetinden muaf tutulmuş olmak,

7. En az 2 (iki) yıllık dinî yükseköğrenim mezunu olmak,

8. 2020, 2021 veya 2022 Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarından (MBSTS) birisine girmiş olmak,

9. İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Şube Müdürü, Murakıp, Ayniyat Saymanı, Teberrukat Saymanı ve Şef kadrolarına ilk defa atananlar, sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle bulunduğu unvanda 2 (iki) yıl çalışmış olmak, ayrıca yurt dışında görevlendirilmeleri halinde mükteseplerine uygun başka bir göreve atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-3 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

10. (A) ve (B) grubu camilerde görev yapan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyımların, yurtdışında görevlendirilmeleri halinde yurt dışına gitmeden önce diğer grup camilere atanmayı kabul etmek, (Adaylar Ek-4 dilekçeyi sisteme yükleyeceklerdir.)

11. Sınav başvuru tarihinin son günü itibariyle 6 (altı) aydan daha uzun süreli herhangi bir kursta kursiyer olarak bulunmamak veya planlanmış olmamak,

12. Yurtdışında görevini yapmasına engel teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak,

13. Yurt dışında görevlendirilmesine bir engeli bulunmamak,

14. Adli Sicil kaydına dair belgeyi sisteme yüklemek, (E-devlet üzerinden alınacak belge geçerlidir.)

15. Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu tarafından daha önce yurt dışında görevlendirilmiş olanlar için önceki yurt dışı görevinde başarılı olmuş ve yurt içi görevine başladığı tarihten itibaren sınav başvurusunun son günü itibariyle en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,

16. Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.