Diyanet 2022 sınavları ne zaman? 2022 diyanet sınav takvimi…

Diyanet 2022 muhtemel sınav takvimi belli oldu. 2022 yılı içinde diyanet sınavlarına katılacak adayların merak ettiği 2022 diyanet sınav takvimi açıkladı. Diyanet haber’de yer alan habere göre, diyanet tarafından yapılması 2022 muhtemel sınavlar ve tarihleri şöyle; Buna göre sınavların;

1. 1. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı - Ocak - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

2. Sözleşmeli Vaiz Alımı - Mart - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

3. Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (Mbsts) - Mart - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

4. Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı - Mayıs - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

5. Uluslararası İlahiyat Programına (Uip) Öğrenci Seçme Sınavı - Haziran - Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

6. İhtisas Kursu Bitirme Sınavı - Mayıs - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

7. İhtisas Kursuna Kursiyer Seçimi Sınavı (Yazılı/Sözlü) - Mayıs-Haziran - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

8. Hüsn-i Tilavet Kursu Kursiyer Seçim Sınavı - Haziran-Temmuz - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

9. Dini Musiki Kursuna Kursiyer Seçimi Sınavı - Haziran-Temmuz - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

10. 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı - Haziran-Temmuz - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

11. Aşere Takrib Kursuna Kursiyer Seçimi Sınavı - Temmuz - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

12. Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınavı (sözlü) - Temmuz - Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

13. 3. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı - Eylül - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

14. Eğitim Görevlisi Alımı Sınavı - Eylül-Ekim - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü

15. Öğretmen (Kur'an-ı Kerim/Dini Musiki) Alımı Sınavı - Eylül-Ekim - İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

16. Yurt Dışı Hafızlık Tespit Sınavı - Kasım - Eğitim Hizmetleri genel Müdürlüğü yapılması planlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılması planlanan sınav ve tarihleri muhtemeldir. İhtiyaç görülmesi halinde Başkanlığımız sınav ve tarihlerinde değişiklik yapabilir. Sınav takviminde yer alan bazı sınavlar Başkanlığımızca başka bir kuruma yaptırılacağından, muhtemel sınav tarihi, ilgili kurumlarla yapılacak olan nihai protokol sonucunda belirlenecektir. Bu sınavlar için tarih değişikliği yapılabilir.

İhtiyaç olması halinde Başkanlığımızca sınav takviminde yer almayan sınav/sınavlar açılabilir.

Sınavlarla ilgili başvuru tarihleri, başvuru şekli, adaylarda aranılacak şartlar ve sınavlara ilişkin diğer hususlar her sınav öncesi Başkanlığımız internet sitesinde yayımlanacak ilgili duyuruda ilan edilecektir.

Salgının seyrine göre umre ve hac olması halinde personel görevlendirilmesi ile ilgili duyurular ayrıca yapılacaktır.

Sınav Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılacak olup sınava ilişkin duyurular Başkanlığımız ve ÖSYM'nin internet sitelerinde ilan edilecektir.