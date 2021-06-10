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Ekonomi Diyanet 2021 yılı kurban bedellerini duyurdu
Ekonomi

Diyanet 2021 yılı kurban bedellerini duyurdu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 1125 lira, yurt dışında 925 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 11:17:00 - 2021-06-10 12:05:38
Diyanet 2021 yılı kurban bedellerini duyurdu

2021 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli yurt içinde 1125 TL, yurt dışında 925 TL olarak belirlendi.

Erbaş açıkladı

Açıklama, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi.

Erbaş, kurban kesim bedellerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ve mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimize emanetiniz olan kurbanlarla umut oluyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2021 yılı vekâletle kurban kesim bedelini yurt içinde 1.125 TL yurt dışında ise 925 TL olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

dert

Neye göre belirleniyor bu bilmiyorum ama piyasa gerçekliğiyle alakası yok. Yurt içinde bu fiyata küçükbaş kurban almak neredeyse imkansız, malum bizim milletimiz ibadetlerimizin ekonomik maliyetine kâr gözü ile baktığı için.... yurt dışı içinse yüksek.
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RECEP

Niçin türk müslüman insanı hep en kötüsünü yiyor en pahalı malı alıyor türkiyede yetişen meyve sebzenin gıdanın en iyisi en kalitelisi organiği yurt dışına yurt ici en kötüsü en pahalısı örnek olarak kurbanlık veya gıdada ÖRNEK (1) yurt dışında lüks araçı asgari ücretle çalışan alabiliyor biz de asgari ücretle çalışan evini bile gecindiremiyor devran düzen değişsin artık hergün zam zam ZAMA ZAM CILDIRIYORUM AKPARTİLİ OLARAK
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