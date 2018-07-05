Diyanet '15 Temmuz' etkinliğine hazır

Diyanet İşleri Başkanlığı, "15 Temmuz" dolayısıyla Türkiye genelinde düzenlenecek programlara ilişkin genelge yayımladı.

İl ve ilçe müftülüklerinin tümüne gönderilen genelgede, 15 Temmuz ruhunun ortak bir bilince dönüştürülmesinin büyük önem arz ettiği belirtilerek, bu kapsamda çeşitli etkinliklerin yapılacağı kaydedildi.

Yayımlanan genelgeye göre; "Bütün cami ve Kur'an kurslarında, 'Şehitlerimiz için Kur'an okuyoruz' kampanyası kapsamında 15 Temmuz'a kadar en az bir kez Kur'an-ı Kerim hatmedilecek ve 13 Temmuz Cuma günü cuma namazı öncesinde merkez camilerde şehitlerin ruhları için 'Kur'an-ı Kerim ziyafeti' programları yapılacak. '15 Temmuz' konulu cuma hutbesi de Türkiye genelindeki camilerde ve mescitlerde irad edilecek. Ayrıca turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu bölgelerde cuma hutbesinin İngilizce, Almanca ve Arapçasının okutulması sağlanacak."

90 bin camide aynı anda sala okunacak

Darbe girişiminin yıl dönümünün gecesi saat 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin camide eş zamanlı olarak bir defa salâ okunacağı, camilerin sabah namazına kadar açık bırakılacağı ve minarelerin ışıklarının sabaha kadar yanacağı belirtilen genelgede, ceza infaz kurumları ve geçici barınma merkezlerinde, kapsamı müftülüklerce belirlenmek üzere "15 Temmuz'da ne oldu?" başlıklı konferanslar gerçekleştirileceği, 9-15 Temmuz günleri arasında müftülerin başkanlığındaki heyetlerce şehitliklerin, şehit yakınlarının ve gazilerin ziyaret edileceği ifade edildi.

Ayrıca, halka yönelik "15 Temmuz ve din güvenliğimiz" başlıklı konferansların verileceği de ifade edildi.