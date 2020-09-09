Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924'te Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin yerine kuruldu. Diyanet İşleri topluma din konusunda bilgi vermek, ibadetler yerlerinin düzenlenmesi, İslam ahlak ve inanç esaslarını aktarmakla yükümlüdür. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Diyanet pet çok hususta vatandaşlara internet üzerinden bilgi ve hizmet veriyor. Peki, Diyanet Kur'an nasıl öğrenilir?

Diyanet işleri Başkanı kim?

Birçok kişi Diyanet İşleri Başkanı’nın ismini araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tır.

Diyanet Kur'an kursu

Kur'an öğrenmek isteyenler bunun için nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Bu sene koronavirüs salgını sebebiyle yaz Kur'an kursları diyanet TV'den yapıldı. Diyanet TV'nin 6 haftalık yaz Kur'an kursu videolarını izleyerek Kur'an öğrenebilirsiniz. Ayrıca Play Store ya da App Store’den Diyanet’in Kur’an ve Elif Ba uygulamalarıyla da Kur’an öğrenebilirsiniz.

DİYANET TV KUR'AN ÖĞRENİYORUM PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet TV canlı yayın

Diyanet Tv canlı yayını internetten izleyebilirsiniz. Kullandığınız online platformlardan ya da Diyanet internet sitesinden canlı yayınları takip etmeniz mümkün.

DİYANET CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet namaz vakitleri | Diyanet namaz vakitleri uygulaması

Namaz kılanlar ve namaza başlayanlar yaşadıkları şehrin namaz vakitlerine hızlıca ulaşmak istiyor. Bunun için Diyanet internet sitesine girebilirsiniz. Ayrıca uygulamadan da namaz vakitlerini inceleyebilirsiniz. Diyanet namaz vakitlerine ulaşmak için görsele tıklayınız.

Diyanet dini günler takvimi

Vatandaşlar bayram, kandil ve tüm dini günlerin tarihlerine hızlıca ulaşmak istiyor. Diyanet her yıl dini günler takvimini yeniliyor. Böylelikle o sene içerisindeki tüm dini günlere tek bir takvimle erişim sağlanabiliyor. Bu takvime tarayıcınızdan ya da uygulamadan ulaşmanız mümkün.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet kıble uygulaması

Namaz kılacak olanlar ilk kez namaz kılacakları yerde kıble yönünü doğru şekilde tayin etmek istiyor. Bu sebeple kıble uygulamalarını araştırıyor. Play Store veya App Store’den Diyanet’in ‘Namaz Vakti (Yeni)’ uygulamasını indirip kıbleyi kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Ayrıca bu uygulamayla namaz vakitlerine de ulaşabilirsiniz.

Diyanet sıkça sorulan sorular

Diyanet vatandaşların akıllarına takılan her konuda onları aydınlatmaya özen gösteriyor. Bu sebeple vatandaşların akıllarına takılan tüm sorulara internetten ya da telefonla cevap verilmeye çalışılıyor. Diyanet sıkça sorulan sorular bölümünden araştırma yapıp aklınızı kurcalayan sorulara cevap bulabilirsiniz.

DİYANET SIKÇA SORULAN SORULARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet hac

Hac ve Umre hakkında pek çok bilinmesi gereken detaylar mevcut. Hac ve Umre konusunda vatandaşlar akıllarına tüm soruların cevabını Diyanet internet sitesinden hızlıca bulabilir.

HAC VE UMRE HAKKINDA AKLINIZA TAKILAN SORULARIN CEVAPLARINI BULMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet çocuk

Diyanet dinimi öğreniyorum | Çocukların dinini öğrenmesi ve kaliteli içeriklerle ilgilenmesi tüm ebeveynlerin arzu ettiği durumlardandır. Bu sebeple Diyanet Çocuk üzerinden geleceğin büyüklerine İslam anlatılıyor, Kur'an öğretiliyor ve onlara faydalı oyunlar sunuluyor.

DİYANET ÇOCUK SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

İslam Ansiklopedisi

İslam Ansiklopedisi sayfasından dinimizle ilgili pek çok bilgiye, hadise ulaşmanız mümkün.

Diyanet safahat

Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini topladığı Safahat kitabına Diyanet Safahat sayfasından ulaşabilirsiniz.

DİYANET SAFAHAT SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet uygulamaları

Günümüzde mobil cihazlar hayatlarımızı kolaylaştırmak için pek çok uygulama barındırıyor. Diyanet pek çok konu için birçok uygulama sunuyor. Söz konusu uygulamalara Play Stroe ya da App Stre’dan ulaşmanız mümkün. Bunun için arama butonuna Diyanet yazmanız yeterli.

Diyanet Radyo frekans

Diyanet Radyo sayesinde gün içerisinde pek çok bilgiye ulaşmanız mümkün. Diyanet Radyo’yu telefonunuza indireceğiniz uygulama ile dinlemeniz mümkün. Ayrıca Diyanet Radyoyu frekans bilgisiyle radyolarınızdan takip edebilirsiniz.

DİYANET RADYO FREKANSLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet TV frekansları | Dijiturk Diyanet TV kaçıncı kanal

Diyanet TV’yi pek çok platformdan ücretsiz olarak izlemeniz mümkün. Diyanet TV’ye ulaşmak isteyenler frekans bilgilerini araştırıyor. Dijiturk kullanıcıları Diyanet TV’ye 68. kanalda ulaşabiliyor.

DİYANET TV FREKANS BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Diyanet fetva | ALO fetva

Dinimizle ilgili aklınıza takılan soruların cevaplarını Diyanet’e ulaşıp sorabilirsiniz. Bunun için Alo Fetva hattını arayabilirsiniz. Fetva hattı için telefonlarınızdan ALO 190’u aramanız yeterli.

Diyanet hadis

Vatandaşlar hadislerle ilgili bilgi almak, hadisleri okumak için sık sık internette ‘Diyanet hadis’ konusunu araştırıyor. Diyanet Hadis sayfasından ya da uygulamadan araştırma yapabilirsiniz.

DİYANET HADİS SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ