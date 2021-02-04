Diyafram nefesi nasıl alınır? Diyafram nefesi tüyoları

Başarılı bir şekilde diyafram nefesi alışverişi için şu adımları izlemeniz gerekiyor:

- Nefes alıp-verirken elinizi karnınıza koyun ve yalnızca karnınızın hareket ettiğinden emin olun. Burnunuzdan nefes alırken karnınız dışarıya doğru, ağzınızdan nefes verirken ise içeriye doğru hareket etmeli.

- Nefesi verirken tüm nefesinizi verdiğinizden emin olarak ciğerdeki havayı tamamen boşaltmalısınız. Bundan sonra tekrardan nefes alıp, aynı şekilde tüm havayı boşaltın.

- Nefes aldıktan sonra bir müddet nefesi tutup, daha yavaş ve uzun bir şekilde nefes vermenizde fayda var. Bu süreleri ileriki aşamalarda uzatabilir; nefesi 10 saniye tutup, 25-30 saniyede verebilirsiniz.

- Diyafram nefes alışverişi egzersizini her sabah veya akşam 5-10 dakika kadar uygulayabilirsiniz.