Diyafram nefesi nasıl alınır? Diyafram nefesi tüyoları
Daha sağlıklı bir nefes alışveriş türü olan diyafram nefesinin pek çok açıdan faydaları bulunuyor. Peki diyafram nefesi nasıl alınır? İşte diyafram nefesi için yapılması gerekenler…
Başarılı bir şekilde diyafram nefesi alışverişi için şu adımları izlemeniz gerekiyor:
- Nefes alıp-verirken elinizi karnınıza koyun ve yalnızca karnınızın hareket ettiğinden emin olun. Burnunuzdan nefes alırken karnınız dışarıya doğru, ağzınızdan nefes verirken ise içeriye doğru hareket etmeli.
- Nefesi verirken tüm nefesinizi verdiğinizden emin olarak ciğerdeki havayı tamamen boşaltmalısınız. Bundan sonra tekrardan nefes alıp, aynı şekilde tüm havayı boşaltın.
- Nefes aldıktan sonra bir müddet nefesi tutup, daha yavaş ve uzun bir şekilde nefes vermenizde fayda var. Bu süreleri ileriki aşamalarda uzatabilir; nefesi 10 saniye tutup, 25-30 saniyede verebilirsiniz.
- Diyafram nefes alışverişi egzersizini her sabah veya akşam 5-10 dakika kadar uygulayabilirsiniz.