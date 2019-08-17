Diksiyon dersi almak isteyenlere ilk olarak diyafram nefesinin nasıl alındığını gösterilmekte. Hayatımız iki nefes arasında geçiyor. İlk doğduğumuz andaki çektiğimiz nefes ve diğeri ise ölüm anındaki son nefes. Erkeklerin akciğerinde 400 milyon hava keseciği var. Kadınlarda ise bu miktar 320 ile 380 milyon hava keseciği var. Diyafram kaburgaların altındaki akortion şeklindeki yaymana denir. Diyafram nefesi omuz kalkmayacak nefesi en derine alacak. İçerde iki tane balon var bu balonları ne kadar doldura bilinirse o kadar nefes uzun sürüyor. Peki diyafram nefesi nasıl alınır?

- Diyafram nefesini öğrendikten sonra daha derine nefes alacaksınız!

- Daha enerjik ve zinde olacaksınız!

- Sesiniz kısılmadan uzun süre konuşabilecek yada bağırabileceksiniz!

- Stres ve kaygıyı yenecek, öfke kontrolü konusunda olumlu sonuçlar alacaksınız!

Diyafram nefesinin gelişmesi için uygulanacak bazı egzersizler vardır. Bunlardan bazıları 30 saniye olarak A harfisi söylemek, yine aynı şekilde “TIS” ve dili damağa dayayarak ‘IN’ söylemek.