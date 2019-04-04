Diyabet, Türkiye’nin önemli bir sorunu

Türkiye Diyabet Vakfı tarafından, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Sağlık Yerleşkesi’nde “Doğu Akdeniz Diyabet Akademisi” konulu toplantı düzenledi. İki salonda gün boyunca gerçekleştirilen toplantıya Türkiye’nin dört bir yanından gelen uzmanlar katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. Temel Yılmaz, “Türk Diyabet Vakfının düzenlemiş olduğu diyabet akademilerinin öyle sanıyorum ki katılım olarak en kalabalığı. Buradan da önemli bir sonuç ortaya çıkıyor, doktor arkadaşlarımız bağımsız bilgiye çok ihtiyaç duyuyorlar. Biliyorsunuz ki diyabet ülkemizin çok önemli bir sorunu. Diyabet; kalp, hipertansiyon, diyabetik ayak, diyabetik göz gibi birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. Birleşmiş Milletler kendi tarihinde sıtma, türberküloz ve AİDS’ten sonra 4. kez diyabet hastalığı için uluslararası bütün ülkelerin mücadelede güç birliği yapmasını önerdi” diye konuştu.

Diyabet bütün uzmanlık alanlarını ilgilendiriyor

Diyabet tedavisinin endokrinoloji doktorlarının tek başına üstesinden gelebileceği bir konu olmadığını belirten Prof. Dr. Yılmaz, “Tedavide, birinci basamak hekimlerin, ikinci basamak hekimlerin, hatta bütün uzmanlık alanlarındaki hekimlerin de işin içine girmesi lazım. Diyabetin sadece bir komplikasyonu var anjiyopati, bu şu anlama geliyor, diyabet tıptaki bütün uzmanlık alanlarını doğrudan ilgilendiriyor onun için bu toplantılara çok ihtiyaç var. Türkiye’nin diyabet alanındaki en güçlü konuşmacıları bugün konuşacak onlara çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.