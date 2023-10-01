Diyabet hastalarının şifası bulundu! Birkaç dakikada kan şekerini %30 düşürüyor: Yemekten sonra bir bardak...

Karbonhidratlar, genellikle kan şekerini yükselten besin kaynaklarından biri. Bu nedenle diyabet riskiniz varsa, mutlaka karbonhidrat alım sürecini göz önünde bulundurmanız önem taşıyor. Fakat özellikle bir içecek türü; dakikalar içinde kan şekeri düzeylerini dengeleyebilir.

Karbonhidrat oranı yüksek gıda grupları, daha hızlı glikoz olarak parçalanır, bu nedenle tepki olarak kan şekeri düzeyleri yükselir. Fakat eğer tip 2 diyabetle mücadele ediyorsanız, kan şekerinizi düzenleyen insülin, bozulan bir mekanizmayla işlerlik gösterebilir. Bu durum ise; istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

"LİMON SUYU İNSÜLİN YANITINI DÜZENLİYOR"

Karbonhidrat besinler, her ne kadar kan şekerinin yükselmesine neden olsa da; bazı içecekler, kan şekeri düzeylerinde iyileşme sağlayabilir. Limon suyunun yemek sonrası kan şekeri artışını düzene soktuğu tespit edilmiştir.

SpringerLink'te yayınlanan bir araştırmada; sağlıklı yetişkinlerde siyah çay ve limon suyunun etkisi incelendi. Ekmek tüketiminin ardından ortaya çıkan glisemik yanıt ve ardından enerji alımı üzerindeki etkisi test edilmek istendi.

Ekmek, karbonhidrat içeren besinler arasında, glisemik indeksi "en yüksek" olan besinlerden biri olduğu için araştırmada özellikle bu besin tercih edildi.

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"KAN ŞEKERİ ARTIŞINI %30 DÜŞÜRÜYOR"

Vücut tarafından hızla parçalandıkları için kan şekerinde hızlı bir yükselişe neden olan ekmek, glisemik indeksi yüksek olarak sınıflandırılır. Çalışmada ise; eşit miktarda ekmek (100 g) verildi. Tükettikten sonra 250 ml su, siyah çay ve limon suyu içmeleri istendi. Ardından 180 dakika boyunca kan glukoz konsantrasyonları izlendi.

Araştırmacılar, çayın glisemik tepki üzerinde bir etkisi olmadığı tespit edildi. Ancak limon suyunu "önemli ölçüde" ortalama kan şekeri artışlarını yüzde 30 oranında azalttığı ortaya çıktı. Etki, alımdan 35 dakika sonra görüldü. Araştırmacılar, limon suyunun etkisi, sirke ve diğer asitli gıdalarda defalarca gözlemlenene benzediğini belirtti.

"ASİTLİ İÇECEKLER GLİSEMİK ETKİLERİ AZALTABİLİR"

Nişastalı yemeklere, limonlu su gibi asitli içecekleri veya yiyecekleri dahil etmek, glisemik etkilerini azaltır ve basit, etkili bir strateji olarak ortaya çıkıyor.

Düşük veya orta glisemik indekse sahip olan besinleri tercih etmek, kan şekeri düzeylerinizde daha dengeli bir artış sağlıyor. Bu nedenle etkileri ile oldukça öne çıkan bazı besin gruplarını tercih etmek çok daha doğru tercihlerdir.

Meyve ve sebzeler, bakliyat, tam tahıllı ekmekler, yulaf lapası gibi besin tercihleri, kan şekeri düzeylerinizi çok daha etkili bir şekilde düzenleyebilir.

Uzmanlar, kan şekeri seviyelerinin yavaşça yükselmesine ve düşmesini sağlayan düşük glisemik indekse sahip gıdaların aynı zamanda daha tok hissetmenize neden olur.