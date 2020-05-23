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Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Karadaş’dan ‘Çav Bella’ tepkisi

İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden ezan yerine ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına tepki gösteren DİVA-SEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, "Halkımız kesinlikle oyuna gelmemeli.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:20:41 -
Diva-Sen Erzurum Şube Başkanı Karadaş’dan ‘Çav Bella’ tepkisi

İzmir’de bazı camilerin hoparlörlerinden ezan yerine ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasına tepki gösteren DİVA-SEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, "Halkımız kesinlikle oyuna gelmemeli. Bizi birbirimize düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Bu oyuna asla gelmeyeceğiz" dedi.


Ses sistemine yasa dışı şekilde girildiğini ve sosyal medyada bu eylemi öven ifadelerin kullanılmasının son derece üzüntü verdiğini ifade eden DİVA-SEN Erzurum Şube Başkanı Yusuf Karadaş, "Birlik, beraberlik içinde olmamız gereken bu günlerde halkımızı birbirine düşürmeye, kutuplaştırmaya çalışanların bu kadar alçakça provokasyona tevessül etmeleri, niyetlerini açıkça ortaya koyuyor. Milletimiz asla bu oyuna gelmeyecektir. Bu eylemi gerçekleştiren şuursuz kişi veya kişilerin en kısa zamanda Türkiye Cumhuriyet Devleti’nin adli yargı makamlarında, Türk adaleti ününde hesap verecektir. Bu çirkin provokasyonu gerçekleştirenleri lanetliyor ve kınıyoruz" şeklinde konuştu.


Başkan Karadaş, Ramazan Bayramı’nın heyecanını yaşadıklarını da ifade ederek, "Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle tüm Türkiye gibi Erzurum’da da geçen yıllardan farklı bir Ramazan ayı yaşadık. ‘Evde Kal Erzurum’ mesajımızı yenileyerek, bu yıl Ramazan Bayramı’nı korona virüs salgınından dolayı sevdiklerimizden biraz uzakta ve buruk bir şekilde kutluyoruz. Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların, yapılan zekatların, yardımların, bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Sevgileri birleştiren, kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, Ramazan Bayramı’nın yurdumuza ve insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor, halkımızın mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

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