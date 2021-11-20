Disney Channel'den domuzluk! Çocuklarımızın zihni zehirlenirken RTÜK uyumaya devam ediyor

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'The Walt Disney Türkiye'de yayınlanan 'Esrarengiz Kasaba' adlı çizgi filmde İslam'ın haram kıldığı 'domuz'un güzellemesi yapılarak çocukların zihnine Hristiyan inancı aşılanmaya çalışılıyor.

'The Walt Disney Türkiye' adlı kanal yayınladığı çizgi filmlerle, 7-12 yaş arası çocuklarımızın zihnini zehirliyor. Kanaldaki 'Esrarengiz Kasaba' adlı çizgi filmde yüce dinimiz İslam'ın yasakladığı 'domuz eti' çocuklarımıza lezzetli olarak anlatıldı.

'Domuz' ile küçük Mabel'in arkadaşlığı!

Kanal, çizgi filmin bugünkü bölümünde, 'Mabel' adlı küçük kız çocuğunun bir 'domuz' ile arkadaşlığını konu edindi. İnsan hayatını tehlikeye atacak kadar saldırgan ve vahşi olan 'domuz', videoda sevecen bir hayvanmış gibi anlatılırken, asıl skandal ise ilerleyen dakikalarda yaşandı.

Domuz güzellemesi yapıldı

'Mabel'in amcasını oynayan 'Grunkle Stan' adlı karakter, küçük kıza, domuzu dışarı çıkartmak istediğini söyledi. Mabel adlı çocuk amcasına itiraz ederken, "Dışarısı onun için çok tehlikeli." ifadelerini kullandı. Amca rolündeki Stan ise "Doğanın kanunu böyle. Ayrıca domuz etinin lezzetli olması benim suçum değil." cevabıyla İslam'ın haram kıldığı 'domuz etini' güzelledi.

RTÜK neden sessiz kalıyor?

Ebeveynler çocuklarına zehir enjekte edilen çizgi filmlerle ilgili RTÜK'e tepki gösterirken RTÜK, ülkemizde yayın yapan 'The Walt Disney Türkiye' adlı çizgi film kanalının skandalları karşısında sessiz kalmaya devam ediyor.