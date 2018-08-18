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Dişlerini sürekli sıkanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor

Alt ve üst çenedeki dişlerin çiğneme ve yutkunma fonksiyonları dışında karşılıklı temasa geçmesi, yani diş sıkması hastalığı olan Bruksizmin bir çok zararı bulunuyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:10
Dişlerini sürekli sıkanlar dikkat! Uzmanlar uyarıyor

İstemeden çenenin kullanılarak yapıldığı, diş sıkma, diş gıcırdatmalara yol açan çene kasılmaları veya ağız sıkmalarının tıp dilindeki karşılığı bruksizmdir. Toplumumuzda da sıklıkla görülen bu rahatsızlıktan çoğu zaman farkında olmadan gelişmektedir.

İKİ NEDENİ VAR

Diş sıkma alışkanlığına her ne kadar bir hastalık dense de aslında bir hastalıktan çok alışkanlıktır. İki nedenden oluşan bruksizm, stres ve ağız yapısından kaynaklanmaktadır.

Stres nedeniyle dişleri gıcırdatma, birbirine sürtmek gibi istemsiz davranışlar gösterilebilirken, aynı zamanda da ağız yapısının bozukluğu da bu duruma sebebiyet vermektedir.

ZARARLARI NELER

Dişlerin birbirine sürtmesi sonucu aşınma, sızlama, çatlak ve kırıklar oluşurken aynı zamanda çıkmakta olan dişlerde de yer değiştirmeler meydana gelebilmektedir.

Yanağın iç yüzünde beyaz çizgiler oluşur ve dilin etrafında dişlerin izleri görünür. Baş boyun ve yüz kaslarında ağrı oluşur. Alt yüz yüksekliği düşer, çene ucu ve burun ucu birbirine yaklaşır ve daha yaşlı bir görünüm oluşur. Alt çene zamanla öne doğru yer değiştirir ve konkav (iç bükey) profil görüntüsü oluşur. Yüz köşeli ve kare şeklinde görünür.

Uzmanlar dişlerin bir şeyler yemek dışında birbirine temas etmemesi konusunda özellikle uyarır.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 17:10
  1. diş sıkma hastalığı
  2. bruksizm
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