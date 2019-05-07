Dişleri fırçalayınca oruç bozulur mu? Ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı? Diyanetten uyarı!

Ramazan geldi herkesin aklında aynı soru! Oruç tutarken ağız ve diş bakımımı nasıl yapmalıyım? Gün içinde dişimi fırçalarken su yutarsam orucum bozulur mu? Oruçluyken diş fırçalamak orucu bozar mı? Ağzı su ile çalkalamak orucu bozar mı? Diş macununu yutmak orucu bozar mı? Abdest alınırken su yutulursa oruç bozulur mu? Tüm soruların yanıtını diyanet açıkladı. İşte ayrıntıları…

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220). Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.

Abdest alırken yanlışlıkla su yutulursa oruç bozulur mu? Kaza gerektirir mi?

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin yanlışlıkla yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

Yanlışlıkla boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222).

Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).