0553 313 94 23

Dişler neden sızlar? Diş sızlamasına hangi bitki iyi gelir?

Diş sızlamasının nedenleri ve sızlamayı anında geçirecek bitkisel bir çözüm..

11 Haziran 2019 Salı 10:32
Dişler neden sızlar? Diş sızlamasına hangi bitki iyi gelir?

Diş sızlaması; dişlerin doğru fırçalanmaması, çok sıcak-çok soğuk besinler yenmesi, tatlı, acı, ekşi gıdaların sıklıkla tüketilmesi durumlarında meydana gelen ağrı durumudur. Bu sorunlarla birlikte, diş minesi aşınması, çürük, aşınma ve diş eti çekilmesi sorunları beraberinde gelebilir. Dolayısıyla ilk olarak doğru şekilde diş fırçalamak, ardından da doğru beslenmek gerekir.

Diş eti üzerinde oluşan iltihaplanmalara dikkat edilmelidir. Her bir dişe denk gelen iç organımız mevcuttur. Sızlamalar bazende bu sorunların habercisi olabilir. Yani en kısa zamanda sorunun kaynağını bulmak için bir hekime başvurulması gerekir. 

Diş sızlaması nasıl durdurulur?

Dişler düzenli ve doğru şekilde fırçalanmalıdır. Diş eti, damak ve dil temizliğine özen gösterilmelidir. Diş ipi kullanılmalıdır.

Misvak kullanarak diş dipleri temizlenmeli ve sağlamlığı artırılmalıdır. 

Zaman zaman duru su ya da tuzlu suyla gargara yapılmalıdır.

Sızlamanın geçmesi için, karanfil kullanılmalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 10:32
  1. diş sızlaması
  2. diş sızlaması neden olur
  3. diş sızlaması nasıl geçer
  4. diş sızlaması neden oluşur
  5. diş sızlamasına bitkisel çözüm
  6. diş sızlamasına doğal çözüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayramı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin dönüşü başladı
    1. Bayramı ülkelerinde geçiren..
    2. Ağrısı olan hastalar, Kayseri Şehir..
    3. Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı
    4. Çorum Dil ve Edebiyat Derneği işaret..
    5. Eve giren yılanlar korkuttu
    6. Körfez Akademi Lise’de çalışmalar..
    7. Kuzey Kore Lideri’nin öldürülen..
    8. Muhammed Ali doğduğu şehrin..
    9. U16 Türkiye Şampiyonası başlıyor
    10. Diyarbakır’daki kadın cinayetinde kan..
    11. PTT’den “Dünya Çevre Günü” konulu anma..
    12. Patlıcan suyu nasıl içilir? Patlıcan..
    13. Sözde sanatçılardan LGBT'li sapkınlara..
    14. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin ölüm..
    15. Kaspersky'den "Platinum" uyarısı
    16. ERÜ Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü..
    17. Amazon.com.tr Türkiye'den Avrupa'ya..
    18. GRAFİKLİ "Türk sinemasının unutulmaz..
    19. Yıldırım’dan Bahçeli açıklaması!
    20. Rosatom, Slovakya’nın nükleer..
    21. CarrefourSA’nın İK Genel Müdür..
    22. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    23. Yola çıkan karaca aracın altında kaldı
    24. Görme Engelli Futbol Milli Takımı,..
    25. Milli maç dev ekranda
    26. “Denizler çöplük değil bakıp ilham..
    27. Ali Ülker: "Çocuklarımız dengeli..
    28. Çimento ihracatı 5 ayda yüzde 60 arttı
    29. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet..
    30. GRAFİKLİ - NBA'de nefes kesen final..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı