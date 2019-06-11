Dişler neden sızlar? Diş sızlamasına hangi bitki iyi gelir?

Diş sızlaması; dişlerin doğru fırçalanmaması, çok sıcak-çok soğuk besinler yenmesi, tatlı, acı, ekşi gıdaların sıklıkla tüketilmesi durumlarında meydana gelen ağrı durumudur. Bu sorunlarla birlikte, diş minesi aşınması, çürük, aşınma ve diş eti çekilmesi sorunları beraberinde gelebilir. Dolayısıyla ilk olarak doğru şekilde diş fırçalamak, ardından da doğru beslenmek gerekir.

Diş eti üzerinde oluşan iltihaplanmalara dikkat edilmelidir. Her bir dişe denk gelen iç organımız mevcuttur. Sızlamalar bazende bu sorunların habercisi olabilir. Yani en kısa zamanda sorunun kaynağını bulmak için bir hekime başvurulması gerekir.

Diş sızlaması nasıl durdurulur?

Dişler düzenli ve doğru şekilde fırçalanmalıdır. Diş eti, damak ve dil temizliğine özen gösterilmelidir. Diş ipi kullanılmalıdır.

Misvak kullanarak diş dipleri temizlenmeli ve sağlamlığı artırılmalıdır.

Zaman zaman duru su ya da tuzlu suyla gargara yapılmalıdır.

Sızlamanın geçmesi için, karanfil kullanılmalıdır.