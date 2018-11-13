Dişler için bal ve karbonat!

Ağrı kesicilerini tetikleyebilecek bileşene SLS denir. SLS, Sodyum Lauril Sülfat veya Sodyum Laürret Sülfatın kısaltmasıdır ve çoğu diş macununda kullanılan bir köpükleştirici maddedir.

SLS cildi tahriş edebilir ve kişisel bakım ürünlerinde kullanılmasına rağmen, insanlar üzerindeki uzun vadeli etkileri incelenmemiştir.

Diş macununun yara travmalarının sebebi olabileceğini mi söylüyoruz? Evet!

Çaktırmadan birçok şirket SLS içermeyen diş macunu yapmaya başladı bile..

Hani onlarca yıl şekerli kolaları içirdikten sonra, bilimsel araştırmalar bunlardaki şeker oranı o kadar fazla ki, kanser riski taşıyor uyarısını yapınca "zero", "sıfır şekerli" kolaların boy göstermesi gibi. Bu defa da bir başla zararlıyı "tatlandırıcılı" kolalar yapmaya başlamaları gibi..

KARBONAT ELİNİZİN ALTINDA

Bunu kanser riskine karşı kendinizi diş macunlarından koruyun diyerek geçtiğimiz günlerde minik bir cümle ile hatırlatmıştık. Karbonatla diş beyazlatıldığını herhalde bilirsiniz. Karbonat kısa sürede etkisini ve sonucunu gösterebilen bir maddedir. Elbette aşırı kullanımı da kesinlikle doğru değildir. Çünkü ağır tahrişe yol açabilir.

Dişleri karbonat ile fırçalamak, diş sağlığı için oldukça önemlidir. Çünkü içeriğindeki özel kimyasal asit ile diş minesine etki ederek onların temizlenmesinde yardımcı görev alır. Yalnızca işaret parmağınızın ucu kadar dişlerinize uygulayacağınız karbonat bile size büyük farkı gösterecektir. Bunun için tek yapmanız gereken hafifçe ve oval hareketler ile dişlerinize bastırmadan karbonatı yaymaktır. Tabi bu işlemi diş fırçası aracılığı ile de yapabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken sert olmadan, oval hareketler ile özellikle lekeleri yüzeyler üzerinde çalışmaktır.

Zeytinyağlı tarz

Bir kâsenin içerisine yarım limonu sıkarak içerisine de 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyin.

Daha sonra karbonat tozunu karışıma ekleyerek iyice karıştırın.

Yumuşak uçlu diş fırçanızı bu karışıma batırın ve dişlerinizi fırçalamaya başlayın.

Yavaş hareketler ve sert olmayacak şekilde bastırmadan fırçalama işlemine devam edin. Sonra ağzınızı bol su ile iyice çalkalayın. Haftada 2-3 kere bu işlem yeter!..

Sirkeli tarz

1 çay kaşığı kadar karbonat tozu, 1 çay kaşığı kadar doğal elma sirkesi, yarım çay kaşığı kadar tuz iyice karıştırıyoruz.



Ortaya çıkan karışıma diş fırçanızı batırarak iyice ve detaylıca dişlerimizi fırçalıyoruz.

Bu işlemi 1 hafta boyunca uygulayabilirsiniz.

Çilekli tarz

10 adet çileği sert bir cisim ile iyice ezerek püre haline getiriyoruz. Üzerine karbonat tozumuzu ekliyor ve karıştırıyoruz. Diş fırçamızı bu karışıma batırarak fırçalıyoruz. 1 ay içinde 2 kere uygulamak yeterli ve sağlıklı olacaktır.

Tarçınlı tarz

1 çay kaşığı kadar karbonat tozu, 1 çay kaşığı kadar adaçayı, 1 çay kaşığı kadar tarçını iyice karıştırıyoruz.

Bununla dişlerimizi fırçalıyoruz. Günlük olarak gece yatmadan önce uygulanması tavsiye edilir. Gözle görülür farkı 1 hafta sonunda göreceksiniz.

GELELİM BALLISINA

1 çay kaşığı kadar karbonat tozu, 1 çay kaşığı kadar balı kâse içerisinde karıştırıyoruz.

Macun halini alan karışımımızı diş fırçası ile kâseden alarak dikkatlice dişlerimizi fırçalıyoruz.

Bunun daha pratiği, fırçanızın üzerine mini minnacık bal bulaştırın. Sonra karbonata batırın. Dişlerinizi fırçalayın.



Ne gerek var diş macununa ve onun yan etkilerine!

Ballı karbonat her şeyi halletti mi? Hayır ek önlemler de almalısınız. Diş renginin sararmasında büyük etken oluşturan renkli, gazlı, asitli içeceklerden kaçınmalı, çay, kahve sigara gibi tüketimleri azaltmalısınız.

Oral yol ile aldığınız bazı ilaç ve antibiyotikler de dişlerde sararmaya sebep olduğundan bu yöndeki ilaç alımınız süresince diş renginizdeki değişmelerin normal olduğunu da unutmamalısınız.

Herkese sağlıklı bir hayat dileriz.