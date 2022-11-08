Disleksinin belirtileri! Çocuklarınız bunları karıştırıyorsa dikkat

Yeni Akit Ankara

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Melek Gözde Luş, Disleksi Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada disleksiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Disleksi, özel bir bozukluktur

Dr. Melek Gözde Luş, aynı zamanda “öğrenme güçlüğü” olarak bilinen disleksinin, bir bireyin normal zekâ düzeyinde olmasına rağmen ya da dikkat eksikliği olmasa bile dil, okuma ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan özel bir bozukluk olduğunu söyledi.

Harfleri karıştırma önemli bir belirti

Kişinin disleksi olduğunu gösteren bazı işaretler bulunduğunu kaydeden Dr. Melek Gözde Luş, “Öğrenme güçlüğünün varlığı, çocuklarda D ile B gibi, M ile N gibi benzer sesteş harfleri karıştırma, harf atlama veya ekleme, alfabeyi öğrenmede güçlük çekme, okumayı öğrenememe ya da zorlanma, verilen talimatları takip etmede zorlanma, yön ve zaman kavramlarını karıştırma gibi belirtilerle fark edilebilir. Yapılacak psikolojik testler çocuğun öğretmenlerinin uygun bir öğretim programı geliştirmesine yardımcı olacaktır.” diye konuştu.

Okumada sorun yaşayabiliyorlar

Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksinin, aynı zamanda dikkat ve hafızayı da etkileyebildiğini belirten Dr. Melek Gözde Luş, “Disleksi, beynin dili işleyen bölgelerini etkiler. Disleksi olan bireyler normal zekaya sahiptir ve genellikle görüşleri ile ilgili bir sorun yaşamazlar. Kelimeleri tersten okuma, kelimeleri atlama, heceleri atlama, heceleri karıştırma, harfleri karıştırma, duraksayarak okumaya da okuma ve yazma için uzun sürelere ihtiyaç duyma gibi okuma güçlüğü çekerler.” dedi.

Okuma faaliyetlerinden kaçınabilir

Dr. Melek Gözde Luş, disleksi bozukluğunda okuma içeren faaliyetlerden kaçınma, isimleri veya kelimeleri telaffuz edememe veya hatırlama zorlukları, yabancı dili öğrenmede zorluk, hikâyeyi özetlemede zorlanma, matematik problemlerini çözmede zorluk bulunabileceğini sözlerine ekledi.

Bireyin özel ihtiyaçları belirlenmelidir

Disleksinin yaşam boyu süren bir sorun olduğunu vurgulayan Dr. Melek Gözde Luş, şunları söyledi: “Bununla birlikte öncelikle yapılması gereken erken tespit ve değerlendirme ile başarıyı artırmak için bireyin kendisine özel ihtiyaçlarını belirlemektir. Disleksi belirli eğitim yaklaşımları ve teknikleri kullanılarak tedavi edilir ve müdahale ne kadar erken başlarsa o kadar etkili olur. Mümkün olduğu kadar bir okuma uzmanıyla gerçekleştirilen özel ders oturumları disleksi olan bireyler için yararlı olabilir.

Farklı teknikler kullanılabilir

Eğer okuma engeli daha ciddiyse, özel dersin daha sık gerçekleşmesi gerekebilir veya ilerleme daha yavaş gerçekleşebilir. Öğretmenler çocuğun okuma becerilerini geliştirmek için işitme, görme ve dokunma tekniklerini kullanabilirler. Bir çocuğa öğrenmek için farklı duyular kullanmalarına yardımcı olmak, örneğin bir dersi kayıttan dinlemek ve derste kullanılan harflerin şekli ile konuşulan kelimeleri parmakla çizmek, bilgilerin beyine işlenmesine dolaylı olarak yardımcı olabilir.”