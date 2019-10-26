Disleksi olan insanlar üstün zekalı insanlardır ve bir kısmı ise dahidir. Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Bill Gates gibi ünlü isimler bunlardan bazılarıdır. Disleksi, zeka düzeyi “normal veya normal üstü” olan,”okuma hızı,okuma kalitesi,okumayı öğrenme hızı,okuduğunu anlama- anlatma becerisi” yaşıtlarına ve zekasına kıyasla; beklenenin altında olan okuma bozukluğunun genel adıdır. Peki, Disleksi belirtileri nelerdir?

Disleksi belirtileri nelerdir?

Okumayı öğrenirken zorluk yaşama

-Okuma hızının beklenenin altında olması

-Yazarken harf atlama

– Bozuk yazma

-Okurken harf atlama

-Okurken kelimeleri değiştirerek okuma

-Okumakta zorlanma

– Yazarken zorlanma

-Harfleri birbirine karıştırma (b,d,p gibi)

-Rakamları ters yazma (3-6-9… gibi)

-“6-9″,”3-8″,7-4″ gibi rakamları birbirinden ayırt etmede zorluk yaşama

-Okuduğunu anlama ve anlatmada zorlanma

-Sıralı ezber gerektiren konuları ezberlemekte güçlük çekme.(Ayların sırası,haftanın günlerini sıralama)

-Çarpım tablosunu ezberlerken veya ritmik sayarken zorlanma

-Renkleri karıştırma

-Sağı solu ayırt etmekte zorlanma

– Kendini,bir konu hakkında fikrini iyi ifade etmekte zorlanma

-Toplama ve çıkarma işaretini karıştırma

-Ayakkabılarını bağlama gibi motor becerilerde zorlanma

-Okula gitmek istememe

-Yazarken sıra,satır atlama

-İmla kurallarını uygun yazmakta zorlanma

-Noktalı ve noktasız harfleri yazarken ve okurken birbirne karıştırma