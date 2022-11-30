DİSK'ten asgari ücret için rekor teklif! Rakamı duyan şaşkına dönecek

ASGARİ ücretli milyonlarca çalışanın merakla beklediği zam kararı için işçi ve işveren temsilcileri hazırlıklarını tamamladı. İş dünyasında enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artışa sıcak bakılırken, DİSK 13 bin lirada ısrar edecek

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği asgari ücret maratonu yarın başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelecek.

Bu görüşmede Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimi belirlenecek. Asgari ücret pazarlığında "yaşam maliyeti, ülkenin ekonomik durumu, gerçekleşen ve hedef enflasyon, refah payı" olmak üzere 4 parametre belirleyici olacak. Asgari Ücret Komisyonu'nun ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Yeni yılda asgari ücret, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin ortak mutabakatı ile belirlenecek.

8 binin altı olmayacak

İşçi ve işveren asgari ücret beklentilerini dile getirmeye başlarken pazarlık masasında net 8-10 bin lira ön plana çıkıyor. Sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmak istese de, iş dünyasında enflasyonun üzerinde refah payı olan bir artışla 8-8 bin 500 TL'ye sıcak bakılıyor. Türk-İş bekar bir çalışanın yaşama maliyetine vurgu yaparken, 9 bin 700 TL tutarında bir ücretin üzerinde duruyor. Tespit Komisyonu'nda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise, yoksulluk sınırının 26 bin 123 lira olduğunu öne sürerek, en az 13 bin TL talep edilmesini savunuyor.

Asgari ücrete yüzde 40'lık zam durumunda asgari ücret 5500 liradan 7700 liraya, yüzde 50'lik artış durumunda da 8250 liraya çıkacak. Beklentiler ise 8 bin liranın altında olmayacağı yönünde. Bakanlığın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman, ister yıllık ister aylık belirleyebilir. Ücret belirlenirken ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durum, ücretliler geçinme indeksleri, geçim şartlarını da göz önünde bulunduruluyor. Asgari ücretin ödenmesinde işveren tarafından işçiye ödenen ek ücretler ve sosyal yardımlar dikkate alınmıyor. Asgari ücretlinin kıdem ve ihbar tazminatı tutarları artacak.