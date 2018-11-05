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Dışkısever Celal Şengör'den skandal sözler: Osmanlı Balkan devletiydi, Anadolu'yu sömürdü

Dışkı yemesiyle tanınan Celal Şengör, Balkanlar ve Osmanlı hakkında skandal açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 17:48
Dışkısever Celal Şengör'den skandal sözler: Osmanlı Balkan devletiydi, Anadolu'yu sömürdü

Tarih Notları için Selim Öztürk'e röportaj veren Prof. Dr. Celal Şengör, "Bakın Anadolu şunu unutuyor. Osmanlı bir Balkan devletiydi. Anadolu da bir Osmanlı sömürgesiydi bunu hiç kimse unutmasın. Osmanlı İmparatorluğu'nun kalbi Balkanlar'dı. Osmanlı'nın konuştuğu dil Balkan diliydi. Balkanlar kaybedilince Osmanlı aklını kaybetti." dedi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 17:48
  1. celal şengör
  2. dışkı
  3. tarih notları
  4. selim öztürk
  5. Prof. Dr. Celal Şengör

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy14 dk önce
    O kadarda uzun boylu değil Celal hoca....Osmanlı balkanları finanse etti doğru ama müslümanda etti.Afrika ve Mezopotamya zaten müslümandı.Orada islami birçok sistem zaten yerleşmişti.
  • faynurfaynur21 dk önce
    ya bunu kim neye istinaden prof yapmış he mi .... tam gerzek bu
  • HaticeHatice22 dk önce
    Ey akit bu adamin haberlerini siz ve diger mutaasip gazeler haber yapiyor bu da kendini adamdan saniyor nasil prof olmus bu cahil ataist igrenc ya artik biz okurlarin pdikolojisini de dusunun atalarimiza iftira atanlardan biktik usandik
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