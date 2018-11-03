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Dışkısever Celal Şengör: Damarlarımda bir damla Türk kanı yok ama...

Dışkı yemesiyle tanınan Prof. Dr. Celal Şengör, Balkanlar ve Türkçülük hakkında açıklamalarda bulundu ve "Damarlarımda bir damla Türk kanı yok ama Atatürk milliyetçisiyim" dedi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 21:51

Dışkı yiyerek gündemde büyük tartışmalara neden Prof. Dr. Celal Şengör, Balkanlar ve Türkçülük hakkında açıklamalarda bulundu.

"Babaanneme bakıyorum mavi göz, sarı saç, şahane bir endam Sırp kızı gayet açık, dedeme bakıyorum tipik bir Arnavut, anneanneme bakıyorum tipik bir Helen, hepsi deTürk, pasaportlarında Türk yazıyor" diyen Prof. Şengör, "Ben bugün kendimi bir Türk milliyetçisi olarak tanımlarım, damarlarımda bir damla Türk kanı yok ama Atatürk milliyetçiliğidir bu." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Balkanların rolüne de atıfta bulunan Şengör, "Biz göçmen değiliz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlarız, biz olmasak Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı belkide Sevr'e hapsolmuş oturuyor olacaktık." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 21:51
  1. Prof. Dr. Celal Şengör

YORUM YAZ

  • sinan ovasinan ova3 dk önce
    Oda sizden olduğu için olmasın.bana göre tanzimatlar dahil 1. Meşrutiyet gayri müslimlerin il zaferiydi Osmanlıda gedik açtılar 2. Meşrutiyette 2. Zaferleriydi ama cumhuriyet onların en büyük zaferidir çünki cumhuriyetle iktidar tamamen gayrimüslimlerin eline geçti ve müslüman türkler esir edildi aşağılandı çünki müslümanların iktidarı olan Osmanlı devleti ve halifelik yok edildi.
  • SelimSelim4 dk önce
    Türkiye CUmhuriyetini kurmuşmuş hadi lan ordan. Çanakkelede sen mi savaştın, kurtuluş savaşında, Irakta, Yemende, Trablusta 7 düvene karşı sen mi savaştın. Utanmadan gelmiş bir de Türk değilim ama TÜrkiyey biz kurduk diyor hadsiz.
  • ServetServet4 dk önce
    O zaman sen bir... sin demek yani
  • cevat çalışırcevat çalışır19 dk önce
    Türk olmadığına çok sevindim. Ama Türk büyüklerine hakaret de ona düşmez. Atalarıma saldıran, Türk olsa bari. Mesleğinde de yetersiz, şahsiyetsiz bir asalak.
  • M.turkM.turk27 dk önce
    Siz de bir ålemsiniz ey AKİT. Şu b.k yiyen aptalı ikide bir haber yapıyorsunuz.
  • hilmikurthilmikurt46 dk önce
    işte islamsız Türklük kavramını bunun gibiler millete aşılamaya çalışıyor. Biz TÜRK İSLAM ÜLKÜSÜNEinanıyoruz ve bu davayı güdüyoruz. Bunun gibiler kemalizm Türklüğünü yani islamsız dinsiziçi boş Türklüğü yaymaya çalışıyorlar. İslamsız Türklük anlayışı boştur. Türkler tarih boyunca İslamın kılıcı olmuşlardır. İşte andımız tartışması da buna dayanıyor. O andımızın okunmasını isteyenler içi boş Türklük için Türklük yani islamsız Türklük anlayışını empoze ederek milleti İslamdan uzaklaştırmaya islamı önemsizleştirmeye çalışıyorlar. ASLA kabul etmiyoruz. İslamda ırk ayrımı yoktur. Bu ırk ayrımı ile Türk Kürt düşmalığı başlatmaya çalıştılar 40 senedir bir miktar da başarılı oldular.Bu oyuna gelmeyelim artık. Bu siyonist masonların böl parçala yok et planından başka bir şey değildir. Kürdü Türkten ayıracak..sonra Kürdü kendi içinde bölecek..ve yok edecek..güya büyük israili kuracak !İsrail o toprakları ASLA kürtlere yedirmez.Akıllı olun.Oyuna gelmeyin.pkk lı ahmaklar bunu göremiyor hala.
  • MilletMillet51 dk önce
    Bence bu adam doğru söylemiş Çıkıp ta ben Türküm Müslümanım dememiş .Ee siyasete girse biz de ona oy vermeyiz. Keşke KK da kim olduğunu söylese
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