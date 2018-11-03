Dışkısever Celal Şengör: Damarlarımda bir damla Türk kanı yok ama...

Dışkı yiyerek gündemde büyük tartışmalara neden Prof. Dr. Celal Şengör, Balkanlar ve Türkçülük hakkında açıklamalarda bulundu.

"Babaanneme bakıyorum mavi göz, sarı saç, şahane bir endam Sırp kızı gayet açık, dedeme bakıyorum tipik bir Arnavut, anneanneme bakıyorum tipik bir Helen, hepsi deTürk, pasaportlarında Türk yazıyor" diyen Prof. Şengör, "Ben bugün kendimi bir Türk milliyetçisi olarak tanımlarım, damarlarımda bir damla Türk kanı yok ama Atatürk milliyetçiliğidir bu." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda Balkanların rolüne de atıfta bulunan Şengör, "Biz göçmen değiliz Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlarız, biz olmasak Türkiye Cumhuriyeti olmayacaktı belkide Sevr'e hapsolmuş oturuyor olacaktık." ifadelerini kullandı.