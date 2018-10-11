Dışkı yiyen Celal Şengör, Ahmet Hakan’ı bağımlı yapmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan Coşkun, bugünkü köşe yazısında Osmanlı ve İslam düşmanlığı ile tanınan ve iğrenç söylemleriyle gündem olmaya çalışan sözde profesör Celal Şengör’e tepki gösterdi.

Kendi pisliğini yemiş!

Ekşi Sözlük tarafından düzenlenen soru cevap etkinliğine katılan Celal Şengör, "Hiç kendi dışkınızı yediniz mi?" sorusuna "Kendi dışkımı yedim, tadı acıydı! Bu bir merak meselesi" cevabını vermişti.

Ahmet Hakan: Senin yüzünden bağımlı oldum!

Şengör’ün bu mide bulandırıcı açıklamasına bugünkü köşesinde tepki gösteren Ahmet Hakan Coşkun, şunları yazdı;

"Celal Hoca!

Ne b.k yiyeceğine karışacak değiliz tabii.

Son tahlilde özgür bir adamsın.

Fakat yeter artık!

İkide bir yediğin şu haltı anlatma yahu!

Bulantı ve kusma hissine maruz kalarak "Anti-em" bağımlısı olup çıktım senin yüzünden!"