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Medya Dışkı yediğini söyleyen Celal Şengör'den ilginç çıkış: Atatürk 50 sene daha yaşasaydı...
Medya

Dışkı yediğini söyleyen Celal Şengör'den ilginç çıkış: Atatürk 50 sene daha yaşasaydı...

Teke Tek Bilim'e konuk olan Celal Şengör, Mustafa Kemal Atatürk'ün 50 sene daha yaşasaydı neler yapacağını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 02:34:00 -

Habertürk'te Teke Tek Bilim programına Akademisyen Celal Şengör ve Ahmet Arslan konuk oldu.

Atatürk konusunun açılmasıyla birlikte söz alan Arslan, "Atatürk ölmeseydi, 15 sene değilde 50 sene ülkeyi yönetseydi bambaşka birşey olurdu." dedi.

"İsviçre gibi olurduk"

Bunun üzerine Celal Şengör, "İsviçre gibi olurduk. Valla olurduk hocam. Benim kanaatim epey iyi durumda olurduk." ifadelerini kullandı.

"Atatürk İngilizler gibi pragmatik bir adam"

Şengör sözlerine devam ederek, "İktisadımız epey toparlanırdı. Atatürk İngilizler gibi pragmatik bir adam. Hiçbir dogmaya bağlı olmayan biri. Gemiyi zamanın şartlarına göre iyi götürürdü gibi geliyor bana" dedi.

Dışkı yediğini söylemişti

Daha önce öğrencisini taciz ettiğini anlattığı video ile tepki çeken ve hakkında soruşturma başlatılan Şengör ayrıca dışkı yediğini anlattığı videosu ile gündem olmuştu.

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