DİSK Başkanı ve 25 işçi gözaltına alındı

Koronavirüs salgını önlemeleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Çerkezoğlu ve yanındaki işçilere polis müdahale etti. Son dakika haberine göre, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.

1 Mayıs kutlaması için çelenk bırakmak üzere Taksim’e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti. Polis, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile çok sayıda sendika yöneticisini gözaltına aldı.

Çerkezoğlu'nun yanı sıra 25 işçi de gözaltında

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!” dedi.