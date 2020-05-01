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Gündem

DİSK Başkanı ve 25 işçi gözaltına alındı

Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 10:05:00 - 2020-05-01 10:10:06
DİSK Başkanı ve 25 işçi gözaltına alındı

Koronavirüs salgını önlemeleri kapsamında sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek isteyen Çerkezoğlu ve yanındaki işçilere polis müdahale etti. Son dakika haberine göre, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.

1 Mayıs kutlaması için çelenk bırakmak üzere Taksim’e çıkmak isteyen DİSK üyelerine polis müdahale etti. Polis, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile çok sayıda sendika yöneticisini gözaltına aldı.

Çerkezoğlu'nun yanı sıra 25 işçi de gözaltında

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gözaltındayız! Bugün Türkiye’nin dört bir yanında işçi arkadaşlar çalışıyor o kamu düzeni bozulmuyor ama işçilerin #1Mayıs kutlaması kamu düzenini bozarmış!” dedi.

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Yorumlar

Rasim DUMAN

Ulan kahpe kevase ! Devletin bir emri var, sen de buna riayet edeceksin !!! Ne isin var disarda ?!!! Cok mu kasintin tuttu ?!!!
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serdar

bir çelenk koymakla kamu düzenimi bozuluyor?asıl 18 yıldır liyakatı olmayanlara iş verenler kamu düzenini bozmuş olmuyormu?Allahın ayeti ile bakara makara diye dalga geçen ve mükafat olaraktan Çekya'ya elçi atanan kamu düzenini bozmuyorda işçilermi bozuyor?
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