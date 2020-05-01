DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu kendini bilerek gözaltına aldırdı
Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen ve gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin toplu yürüyüşe izin vermediğini itiraf etti.
Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen 1 Mayıs kutlaması için Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve 25 işçi gözaltına alındı.
İstanbul Beşiktaş'ta DİSK Genel Merkezi önünde toplanan ve Taksim'e yürümek isteyen grubu emniyet ekipleri yasaklarla ilgili bilgilendirdi.
Bakanlığın ve Valiliğin izin vermediğini itiraf etti
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nin toplu yürüyüşe izin vermediğini de açıkça itiraf etti. Polis, sosyal mesafenin korunmasına yönelik kuralı yeniden hatırlattı, aracı olmayanlara araç temin edebileceğini tekrar söyledi.
Yasakları dinlemedi
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu yasakları dinlemedi, kendini bilerek gözaltına aldırdı.