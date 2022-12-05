DİSK asgari ücret teklifini Türkiye'ye duyurdu! Böyle bir rakam ne duyuldu, ne görüldü... Rekor teklif

DİSK Yönetim Kurulu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücret talebini açıkladı. Açlık sınırına dikkat çeken Çerkezoğlu, "En az 13 bin 200 TL olmalı" dedi.

18 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı için maraton bu hafta başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyon 2023 yılında uygulanacak asgari ücret miktarını kararlaştırmak için ilk toplantısını 7 Aralık’ta yapacak. Görüşmeler öncesi TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, kırmızı çizgilerinin 7.786 TL olduğunu belirtirken, bir diğer açıklama ise Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) geldi.

DİSK Yönetim Kurulu Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre asgari ücret en az 13 bin 200 TL olmalı.

Çerkezoğlu, asgari ücret zammı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Merkez Bankası ve DİSK-AR verileri asgari ücret civarında bir ücretle çalışanların oranının yüzde 50’lerde olduğunu gösteriyor. Milyonlarca işçi asgari geçim için yetersiz olan asgari ücretle geçinmeye çalışırken, işçilerin bir bölümü de yasal asgari ücrete dahi erişemiyor.

Giderek artan bir biçimde daha çok emekçi asgari ücrete yakın ücretlerle çalışır hale geliyor.

Ücretler asgari ücret düzeyine geriliyor. 2005 yılında aylık ortalama ücret ve maaş geliri asgari ücretin 2,2 katı iken, 2020’de asgari ücretin 1,7 katına geriledi. İşgücü maliyeti araştırmalarına göre ise asgari ücretin ortalama işgücü kazancına oranı 2012’de yüzde 44 iken 2020’de yüzde 73’e yükseldi.

Asgari ücret kişi başına gelire paralel olarak artsaydı brüt asgari ücretin 2022’de ortalama 5 bin 738 TL değil, 10 bin TL’nin üzerinde olması gerekirdi.

Asgari ücret miktarı saptanırken asgari ücretin ortalama ücret olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Gerek yüksek enflasyon, gerek yoksulluk sınırı, gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında asgari ücret en az net 13 bin 200 TL olmalıdır. "