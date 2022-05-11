Dışişlerinden Sri Lanka’da yaşanan olaylar için “itidal” çağrısı

YENİ AKİT / ANKARA

Dışişleri Bakanlığı yazılı yaptığı açıklamada, “Sri Lanka’da, son dönemde meydana gelen, can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarını endişeyle karşılıyoruz.” ifadeleri kullanılırken itidal çağrısı yaptı.

Sri Lanka'daki ekonomik krizin derinleşmesiyle geçen aydan bu yana devam eden kitlesel protestoların ardından Başbakan Mahinda Rajapaksa Pazartesi günü istifa etti. Ancak ülkede sular durulmadı. Can kayıplarının yaşandığı ülkede, bazı milletvekilinin evi yakılırken yağmalama olayları da arttı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka’da yaşanan olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yaparak tüm taraflara şiddetten kaçınmaları ve itidalli davranmaları çağrısı yapıldı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Sri Lanka’da, son dönemde meydana gelen, can kayıplarına da yol açan şiddet olaylarını endişeyle karşılıyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların toplumsal uzlaşı temelinde ve halkın beklentileri doğrultusunda çözümlenmesini temenni ediyor, bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz.”