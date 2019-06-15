0553 313 94 23

Dışişleri'nden sert açıklama! "Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi'nde kabul edilen ortak bildiri ile ilgili, "Bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin, taraflı, gerçeklerden kopuk ve uluslararası hukuka aykırı ifadeleri reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 13:44
Dışişleri'nden sert açıklama! "Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla 14 Haziran 2019 tarihinde Malta’da düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiri ile ilgili sert açıklamalarda bulundu.

Söz konusu açıklama ise şöyle;

"Fransa, İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla 14 Haziran 2019 tarihinde Malta’da düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin, taraflı, gerçeklerden kopuk ve uluslararası hukuka aykırı ifadeleri reddediyoruz.

"Bu ifadeler, Rum/Yunan ikilisinin BM’nin Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin ilkeleriyle ve uluslararası hukuk kurallarıyla bağdaşmayan ulusal pozisyonlarını yansıtmaktadır. Bizim için hiçbir değeri, hükmü ve etkisi yoktur.

Bu bildiri, Rum/Yunan ikilisinin AB üyeliklerini nasıl istismar ettiklerinin ve bazı AB üyesi ülkelerin de buna nasıl alet olduklarının esef verici yeni bir örneğidir.

Bu durum, AB’nin ve AB üyelerinin Kıbrıs meselesinin çözümünde de neden tarafsız ve güvenilir bir aktör olamayacaklarını bir kez daha açıkça ortaya koymaktadır.

Kıbrıs meselesi bağlamında bu bildiriye imza atan ülkeler; Ada’da sadece Kıbrıslı Rumların değil, Kıbrıs Türklerin de yaşadığını hatırlamalı, Kıbrıs meselesinin ancak Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliği sağlandığı ve güvenlik gereksinimleri karşılandığı takdirde çözülebileceğini idrak etmeli, Kıbrıs meselesinin 56 yıldır çözümsüz kalmasının sebebinin Rum tarafının iktidar ve refahı paylaşmak istememesi olduğunu artık görmelidirler. Ayrıca, Kıbrıs Türklerinin de Ada’nın doğal kaynakları üzerinde eşit haklara sahip olduğunu teslim etmelidirler.

Bildiride, GKRY’nin maksimalist deniz yetki alanı sınırı iddialarına destek verilmesi de bizatihi uluslararası hukukun ihlali anlamına gelmektedir. Zira evvelce vurguladığımız üzere, gerek AB, gerek AB’nin herhangi bir üyesi, bir ülkenin, deniz yetki alanı sınırı iddiası hakkında, bir mahkemeymiş gibi hüküm vererek, bu sınırlara geçerlilik kazandıramaz. Kaldı ki; Ada’nın eşit haklara sahip kurucu unsuru olan Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp eden GKRY normal bir ülke de değildir.

Son olarak, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını, hem de Kıbrıs Türklerinin Ada’nın hidrokarbon kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak kararlılığının aynen devam ettiğini, bu konuda gerekli adımları attığını ve atmaktan da çekinmeyeceğini bir kez daha uluslararası topluma hatırlatmak isteriz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 13:44
  1. fransa
  2. italya
  3. yunanistan
  4. İspanya
  5. kktc
  6. portekiz
  7. malta
  8. doğu akdeniz
  9. gkry
  10. Med7

YORUM YAZ

  • gondergonder26 dk önce
    gonderin 3 bes yuz bin gocmen de gercekleri hatirlatin o zaman

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

TYT Türkçe ve matematik soruları zor muydu?
  1. TYT Türkçe ve matematik soruları zor..
  2. MHP'li kadınlar İstanbul seçimi için..
  3. Çocuklarda bacak ağrısı için hangi..
  4. Bağlar Belediyesinden yoksul..
  5. YKS ilk oturumuna geç kalan öğrenciyi..
  6. MSB'den "Babalar Günü" videosu
  7. ABD'de 261 yunus kıyıya vurdu
  8. Başkentte "Afrika Günü" kapsamında..
  9. Kapadokya’nın tarihi bu konakta..
  10. Filenin Efeleri, grubun son maçında..
  11. Minik Alperen’in babasına en güzel..
  12. Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz..
  13. Artem Kravets’in tatil keyfi
  14. Bitigen Kayseri’nin gururu oldu
  15. Talasgücü Belediyespor kupasına kavuştu
  16. Tavşanlı’da Robot Yarışması
  17. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak’ın..
  18. 6. kez başkan seçildi
  19. Bunlara sözüm söz..! Gördüğüm yerde,..
  20. Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
Fox TV ‘it’i kendine sakladı!
Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor

Günün Karikatürü

15 Haziran 2019
CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu