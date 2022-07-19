  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünya Meteoroloji Örgütünden kritik açıklama: Daha çok olacak

O ilimizde günde 43 bin 200 varil petrol çıkarılıyor! Güzel haber geldi

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama! Vakalar tekrar fırlayabilir

Fransızlardan akılalmaz dolar tahmini! 5 lira birden...

Duyuruldu! İngiltere tarihinde bir ilk

Türkiye'ye ambargo uygulamışlardı... Bu kez Bayraktar TB2 için kampanya başlattılar

"Çocuklarıma en büyük mirasım" Dilmen'in paylaşımına beğeni yağdı

Bu gidişle Yunanistan’da Türkiye’ye düşmanlık edecek Yunan kalmayacak!

Sulama kanalları, baraj ve göletler oyun alanı değildir! Ölüme yüzmeyin

'Yabancı şirketlere yüksek fiyattan tonlarca buğday satıldı' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı! Adıyamanlı çiftçilerden açıklama geldi
Gündem Dışişleri'nden Mısır'a taziye mesajı
Gündem

Dışişleri'nden Mısır'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Minye kentinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle Mısır halkına taziye mesajı iletti.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 21:05:00 - 2022-07-19 21:10:01
Dışişleri'nden Mısır'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Minye kentinde çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı trafik kazası nedeniyle Mısır halkına ve devletine taziyelerini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mısır’ın Minye kentinde, 19 Temmuz’da yaşanan trafik kazasında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Mısır halkına ve devletine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23