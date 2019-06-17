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Dışişlerinden Libya Forumu’na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj’ın Birleşmiş Milletler (BM) ile eşgüdüm halinde Libya Forumu düzenlenmesine ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
Dışişlerinden Libya Forumu’na ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj’ın Birleşmiş Milletler (BM) ile eşgüdüm halinde Libya Forumu düzenlenmesine ilişkin açıklamasının memnuniyetle karşılandığını bildirdi.


Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj’ın BM ile eşgüdüm halinde Libya Forumu düzenlenmesine ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, Libya’da siyasi sürecin ilerletilmesine ve kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik kapsayıcı diyalog ve uzlaşı temelli yapıcı çabaları desteklemeye devam edecektir” denildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 16:03
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