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Gündem Dışişleri'nden katil İsrail'e tepki: Eli kana bulanmış...
Gündem

Dışişleri'nden katil İsrail'e tepki: Eli kana bulanmış...

Yeniakit Publisher
2024-08-27 03:48:00 -
Dışişleri'nden katil İsrail'e tepki: Eli kana bulanmış...

Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze'de TRT mensuplarına gerçekleştirilen saldırılar, eli kana bulanmış İsrail'in gerçekleri örtme çabalarıdır. İsrail'in zulmünü dünyaya duyurmak için var gücüyle çalışan tüm basın mensuplarının yanındayız. Son saldırıda yaralanan TRT mensuplarına ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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