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Gündem Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: Son derece tehlikeli
Gündem

Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: Son derece tehlikeli

Yeniakit Publisher
2024-08-27 21:38:00 -
Dışişleri'nden katil İsrail açıklaması: Son derece tehlikeli

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog yapılmasına ilişkin açıklamaları İsrail’in Kudüs’teki kutsal mekanların ve Kudüs’ün statüsünü ve kimliğini değiştirme çabalarının yeni ve son derece tehlikeli bir örneğidir.

Bu açıklamalar, İslam dünyasında infial yarattığı gibi sağduyulu herkesi endişeye sevk etmiştir.

Münhasıran Müslümanlara ait kutsal bir mekan olan Mescid-i Aksa’yı hedef alan provokasyonlar tüm dünyada Müslümanların hissiyatını rencide etmekte ve gerginliklere sebebiyet vermektedir.

İsrail Hükümetinin Filistin halkına karşı sürdürdüğü saldırılar bölgesel ve küresel istikrarı her geçen gün daha fazla tehlikeye atmaktadır.

İsrail saldırganlığının durdurulması ve Filistin halkına koruma sağlanması için uluslararası toplumun harekete geçme zamanı gelmiştir.
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