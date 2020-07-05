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Gündem

Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima şehirlerinde, şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanda yaşamını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 16:50:00 -
Dışişleri'nden Japonya'ya taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya'nın Kumamoto ve Kagoshima şehirlerinde, şiddetli yağışlar sebebiyle meydana gelen sel ve heyelanların yol açtığı ağır can kayıpları ve hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Japonya halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

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