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Dünya Dışişleri'nden İsrailli Siyonist Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki
Dünya

Dışişleri'nden İsrailli Siyonist Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki

Yeniakit Publisher
2024-09-07 21:15:00 -
Dışişleri'nden İsrailli Siyonist Bakan Katz'ın skandal paylaşımına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın skandal paylaşımına tepki gösterdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın, Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan iftira ve yalan dolu bir sosyal medya paylaşımı daha yaptığı görülmektedir. Adıgeçen şahsın, soykırım suçu işleyerek insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Netanyahu Hükümeti içinde dahi herhangi bir itibarı bulunmamaktadır. Katz, ülkemizdeki sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmek suretiyle gündemde kalmaya ve soykırım şebekesindeki koltuğunu korumaya çalışmaktadır. Türkiye gerçekleri dile getirmeye ve Filistinlilerin haklı davasını savunmaya devam edecektir.

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