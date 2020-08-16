  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dışişlerinden GKRY ile Fransa arasında savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiği açıklamasına tepki:

"Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez" - "Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili değildir"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 00:19:41 -
Dışişlerinden GKRY ile Fransa arasında savunma iş birliği anlaşmasının yürürlüğe girdiği açıklamasına tepki:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Fransa arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos'ta yürürlüğe girdiğinin açıklanmasına ilişkin, "Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Aksoy, konuya ilişkin soruya verdiği yazılı yanıtta, GKRY ile Fransa arasında 4 Nisan 2017'de imzalanan "Savunma Alanında İşbirliği Anlaşması"nın 1 Ağustos tarihinde yürürlüğe girdiğinin bugün duyurulduğunu belirterek, "Ada'nın tamamını ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY'nin böyle bir anlaşma yapmaya ehil ve yetkili olmadığını" vurguladı.

Sözcü Aksoy, söz konusu anlaşmanın 1960 Antlaşmalarına ve bu antlaşmalar tarafından kurulan dengeye aykırı olduğunun, Doğu Akdeniz'de istikrar ve güvenliğin sağlanması yönündeki çabaları da sekteye uğratma riski barındırdığının altını çizdi.

Türk tarafının geçmişte bölgenin bir refah ve istikrar alanı haline gelmesine yönelik yapıcı ve olumlu önerilerde bulunduğunu ancak bu önerilerin Rum-Yunan ikilisi tarafından reddedildiğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Fransa'nın mevcut dönemde gerilimi daha da arttıracak adımlar atması, bu bağlamda GKRY ile ortak tatbikatlar düzenleyerek geçici de olsa, 1960 Antlaşmalarının hilafına burada askeri uçaklarını konuşlandırması kabul edilemez. Bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) makamlarınca gösterilen tepkiyi ve yapılan açıklamaları destekliyoruz. BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi Fransa'yı, BM'nin gündeminde olan Kıbrıs'la ilgili meselelerde daha sorumlu davranmaya davet ediyoruz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...
Gündem

Binali Yıldırım'dan olay çıkış: Rahat durduğu müddetçe...

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki haklarını sonuna kadar koruyacağını bildirdi. Yıldırım, "Y..
Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!
Dünya

Trump'ın Esed’den yardım istediği konu ortaya çıktı!

ABD Başkanı Donald Trump’ın, yıllar önce Suriye’de kaçırılan bir gazeteci için diktatör Beşar Esed’den yardım istediği ortaya çıktı...
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı