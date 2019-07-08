Dışişleri'nden flaş Yunanistan açıklaması Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Yunanistan'da seçimi kazanan Kiryakos Miçotakis'i tebrik etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "Yunanistan'da dün gerçekleştirilen erken genel seçimleri kazanan ve Hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis'i tebrik ediyoruz. Sayın Miçotakis’in liderliğinde Hükümetin kurulmasıyla birlikte, Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu amaçla, mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz" dedi

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