Dışişleri'nden FETÖ saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında saldırıya uğraması hakkında açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "CNN Türk TV kanalının Vaşington muhabiri Sayın Yunus Paksoy’un Fetullahçı Terör Örgütü hakkında yaptığı yayın sırasında uğradığı saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştiren ve azmettiren kişilerin hukuk önünde hesap vermeleri için ABD makamları nezdinde gerekli girişimler yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
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