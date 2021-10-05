  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Dışişleri'nden Burkina Faso’daki saldırıya kınama
Gündem

Dışişleri'nden Burkina Faso’daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Centre-Nord bölgesinde askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 19:02:00 -
Dışişleri'nden Burkina Faso’daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Centre-Nord bölgesinde meydana gelen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Centre-Nord bölgesinde Yirgou yerleşim biriminde askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “14 askerin hayatını kaybettiği ve 7 askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay