0553 313 94 23

Dışişleri’nden Avusturya’ya "bozkurt işareti" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan “Sembol Yasası”nın “Bozkurt” işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmediklerini ve bir kez daha şiddetle kınandıklarını bildirdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 11:52
Dışişleri’nden Avusturya’ya "bozkurt işareti" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan “Sembol Yasası”nın “Bozkurt” işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasını kabul etmediklerini ve bir kez daha şiddetle kınandıklarını bildirdi.


Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Avusturya’da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan “Sembol Yasası”nın “Bozkurt” işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olmasının kabul edilmediği ve bir kez daha şiddetle kınandığı ifade edildi. Açıklamada, "Tüm uyarılarımıza rağmen, Avusturya İçişleri Bakanlığınca anılan yasa doğrultusunda 11 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan yönetmelikte, ülkemizde yasal bir siyasi partinin sembolü olan “Bozkurt” işaretinin PKK gibi eli kanlı bir terör örgütünün sembolüyle aynı listede yer alması tam bir skandaldır; popülizmin ulaştığı noktayı göstermesi açısından da düşündürücüdür. Avusturya, bu akıl ve mantık dışı kararıyla sadece bu sembolü kullanan siyasi parti ve destekçilerini değil, bütün siyaset kurumunu ve meşru siyaset zeminini hedef almıştır. Avusturya’nın hem ikili ilişkilerimize ciddi etkileri olacak, hem de popülizmi körükleyen çıkmaz sokak siyasetini bırakarak bu yoldan dönmesi beklenmektedir. İlişkilerimizin selameti ve bağnazlığın yerini aklıselimin alması açısından bu elzemdir" denildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 11:52
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    1. Tekin: “Bu şehir hepimizin"
    2. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri..
    3. NATO savunma bakanları Afganistan'ı..
    4. Terör propagandasından gözaltına..
    5. Sincan Belediye Başkanı Ercan..
    6. Pompeo'dan skandal açıklama! "İran ile..
    7. Arçelik'ten 500 milyon TL'lik tahvil..
    8. Libya'nın güneyindeki petrol sahasında..
    9. Kayseri 1. Amatör Küme Futbol Ligi’nde..
    10. Yer altı çöp konteynerine atılan..
    11. İTSO üyeleri UNICERA Fuarı’nı gezdi
    12. Talasgücü Belediyespor 1 haftalık..
    13. Aşırı yağıştan köprü ulaşıma kapandı
    14. Tuğrul Türkeş'ten Başkan Erdoğan'a mesaj
    15. Mersin; dürüst, şeffaf, kolay..
    16. İşadamı kardeşlere FETÖ’den 7’şer..
    17. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası..
    18. Külliye’de Eskişehir’den özel misafir
    19. Elazığ’da baba-oğlun araçları..
    20. Deliklitaş Gel-Der’den Ataç’a onursal..
    21. Siirt’te HDP’lilerin yürüyüşüne izin..
    22. Camiye giden çocuklara ödül
    23. Adana’da 31 bin öğrenci sportif..
    24. Diyanet-Sen’den Diyanet İşleri Başkanı..
    25. Orta Doğu Zirvesi 2. gününde
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran..
    27. Ankara’da 2. Siber Güvenlik..
    28. ’Vatan aşktan üstündür’ diyerek..
    29. Uluslararası öğrenciler kahvaltıda..
    30. DPÜ ile MEB arasında YÖS iş birliği..
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    BM uyardı: Savaş çıkabilir
    BM uyardı: Savaş çıkabilir

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Savunma Bakanlığı onayladı! İsrail'den 54 İHA alacaklar
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor
    Son anket sonuçları açıklandı! O iller el değiştiriyor