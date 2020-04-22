Dışişlerinden, "Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısı"na ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Astana Süreci 7. Dışişleri Bakanları Toplantısında, 22 Ekim 2019 tarihli muhtırada, üzerinde mutabık kalınan bölgeden terör örgütü PKK/YPG'nin tamamen çıkartılamamış olmasının da etkisiyle devam eden terör eylemlerinden ve halen süren PKK/YPG'yi meşrulaştırma girişimlerinden duyulan endişeyi dile getirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de çatışmaların azaltılması ve bu ülkedeki ihtilafa kalıcı çözüm bulunması amacıyla başlatılan Astana Süreci'nin garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın dışişleri bakanları arasındaki toplantıların yedincisinin, bugün telekonferans yoluyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantıda, Suriye bağlamında Kovid-19'la mücadele, İdlib ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere arazideki gelişmeler, siyasi süreç, insani durum ve sığınmacıların geri dönüşü konularının ele alındığını kaydedilen açıklamada, "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine dair bağlılık vurgulanmıştır." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, toplantıda, Türkiye'nin, Kovid-19'un Suriye'de yayılmasının önlenmesine atfettiği önemin ve bu amaca yönelik uluslararası çabaların eş güdüm içinde artırılması gerekliliğinin altını çizdiği bildirildi.

Bu kapsamda Suriye'ye, Türkiye üzerinden yürütülen insani yardım faaliyetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi ihtiyacına dikkat çekilen açıklamada, toplantıda tarafların, 5 Mart 2020 tarihli "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Muhtıraya Ek Protokol" sayesinde bölgede gerginliğin azaltılmasından duydukları memnuniyetin ifade edildiği vurgulandı.

- PKK/YPG'yi meşrulaştırma girişimlerinden duyulan endişe dile getirildi

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, ek protokolle tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesinin önemini vurguladığı; bu kapsamda, Türkiye'nin attığı adımlar hakkında bilgi verdiği ve kalıcı ateşkesin, siyasi sürecin ilerletilmesi bakımından da temel gereklilik olduğunun altın çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanımız, PKK/YPG terör örgütünün, Fırat'ın doğusunda oldubittiler yaratma teşebbüslerinin tarafımızca akim bırakılmasını takiben sahada yürüttüğümüz istikrarlaştırma faaliyetleri hakkında mevkidaşlarını bilgilendirmiştir. Ayrıca, 22 Ekim 2019 tarihli muhtırada üzerinde mutabık kalınan bölgeden PKK/YPG'nin tamamen çıkartılamamış olmasının da etkisiyle devam eden terör eylemlerinden ve el'an süren PKK/YPG'yi meşrulaştırma girişimlerinden duyduğumuz endişeyi dile getirmiştir."

Tarafların, görüşmede siyasi sürecin 2254 sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı uyarınca ilerletilmesinin önemini vurguladığına işaret edilen açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'in kolaylaştırıcılığında, Anayasa Komitesi görüşmelerinin üçüncü turunun mümkün olan en yakın zamanda yapılması temennisinin de ifade edildiği belirtildi.

- "Yerlerinden edilen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleriyle ilgili gerekli çalışmalar sürdürecek"

Bakan Çavuşoğlu'nun, bu kapsamda, üçüncü tur görüşmelerde Anayasa Komitesi'nin, görev yönergesi çerçevesinde, Türkiye'nin somut ilerleme kaydedilmesi beklentisini hatırlattığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Toplantıda, Bakanımızca, siyasi sürecin sağlıklı şekilde ilerletilmesini teminen Suriyeli taraflar arasında güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesine verdiğimiz önem de vurgulanmıştır. Bu bağlamda, 'Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması, Cenazelerin Takası ve Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu'nun faaliyetlerinin devamına olan desteğimiz yinelenmiştir. Toplantıda ayrıca, ihtilaf nedeniyle yerlerinden edilen Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri hususunda gerekli çalışmaları sürdüreceğimiz kaydedilmiş; bu konuda Astana ortaklarımızla çalışmaya hazır olduğumuz belirtilmiştir."