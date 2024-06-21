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Gündem Dışişlerinden açıklama! Ermenistan’ın kararına ilk yorum
Gündem

Dışişlerinden açıklama! Ermenistan’ın kararına ilk yorum

Yeniakit Publisher
2024-06-21 16:02:00 - 2024-06-21 16:13:36
Dışişlerinden açıklama! Ermenistan’ın kararına ilk yorum

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin'i resmen devlet olarak tanıdığını açıkladı. Kararın ardından Türkiye'den ilk tepki geldi. İşte Dışişleri Bakanlığından yapılan o açıklama...

 RECEP YEŞİL 

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıdığını duyurdu.

Açıklamada Ermenistan'ın Gazze'de derhal ateşkese yönelik Birleşmiş Milletler'in kararını desteklediği ve Filistin ile İsrail arasındaki çatışmada iki devletli çözümden yana olduğu belirtildi.

Karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Ermenistan'ın kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. "Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz" denilen açıklamada "Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz." vurgusu yapıldı.

İşte o açıklama:
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İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz.

Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir.

Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz.

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