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Yerel Yaz tatili için memleketine gelen gurbetçi ATV kazasında öldü
Yerel

Yaz tatili için memleketine gelen gurbetçi ATV kazasında öldü

Yaz tatilini geçirmek için Belçika’dan memleketi olan Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesine gelen gurbetçi ATV kazasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 09:40:00 - 2022-09-06 09:41:50
Yaz tatili için memleketine gelen gurbetçi ATV kazasında öldü

Olay, Emirdağ ilçesi Karacalar köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Selim İzci'nin kullandığı 03 HK 851 plakalı ATV sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İzci'yi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak İzci yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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