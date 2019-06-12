Dışişleri Komisyonu ile Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu bir araya geldi.

Dışişleri Komisyonu ile Karadağ Parlamentosu Uluslararası İlişkiler ve Göçmenler Komisyonu Başkanı Andrija Nikolic ve beraberindeki heyet bir araya geldi.

TBMM Tören Ara Salonu’ndaki görüşmede konuşan Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Karadağ’ın AB üyeliği noktasında önemli adımlar attığını, kısa zamanda AB üyesi olmalarını temenni ederek, “Kısa zamanda NATO üyeliğini elde etmiş olmaları da bizi mutlu eden bir gelişme oldu. Müttefik olarak NATO saflarında birlikte çalışacak olmaktan memnuniyetduyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Nikolic de Karadağ’da iki binin üzerinde Türk şirketin bulunduğunu, AB üye ülkeleri baz alındığında henüz üye olmayan Türkiye’nin Karadağ’a yönelik yatırımlarda 6. sırada yer aldığını kaydetti.