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Gündem Dışişleri duyurdu: Türkiye tekrar seçildi
Gündem

Dışişleri duyurdu: Türkiye tekrar seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) konsey üyeliğine tekrar seçildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:44:00 -
Dışişleri duyurdu: Türkiye tekrar seçildi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) konsey üyeliğine tekrar seçildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, IMO konsey üyeliği seçimlerinin, Londrada gerçekleştirilmekte olan IMO 32’nci Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bugün yapıldığı belirtildi.

Seçimlerde yeniden aday olan Türkiye’nin, konsey üyeliğine tekrar seçildiği belirtilerek şöyle denildi:

* Ülkemiz, ilk kez aday olduğu 1999 yılından itibaren, iki yılda bir yapılan bütün konsey seçimlerinde üyeliğe seçilmiştir. Bugün gerçekleştirilen seçimlerde de olumlu bir sonuç alınması, Birleşmiş Milletler’in deniz emniyeti-güvenliği ve deniz çevresinin korunması gibi teknik denizcilik konularındaki uzmanlık kuruluşu olan IMO’nun yürütme organı olan konseydeki güçlü konumumuzu pekiştirmiştir.

* Ülkemiz, IMO konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO çalışmalarına ve bağlı olduğu IMO hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir. DHA

 

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