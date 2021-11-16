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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Uganda'daki intihar saldırılarına kınama
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Uganda'daki intihar saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Uganda’nın başkenti Kampala’da şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı intihar saldırısına ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 21:43:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Uganda'daki intihar saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Uganda’nın başkenti Kampala’da gerçekleşen intihar saldırılarını kınadığını açıkladı.

Bakanlık'tan açıklama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Uganda’nın başkenti Kampala’da bugün gerçekleşen intihar saldırılarında aralarında polis memurlarının da olduğu birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatlarını kaybedenlerin ailelerine, dost Uganda Hükümeti ve Halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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