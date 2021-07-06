Dışişleri Bakanlığı'ndan 'uçak kazası'yla ilgili baş sağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Rusya Federasyonu’nun Kamçatka Bölgesinde bir yolcu uçağının düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ile 6 mürettebatın hayatını kaybetmesine üzerine, “Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz” açıklaması yapıldı.

Dışişleri'nden başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Federasyonu’nun Kamçatka Bölgesinde yer alan Petropavlovsk-Kamchatsky şehrinden Palana’ya seyretmekte olan bir yolcu uçağının bugün düştüğü ve uçakta bulunan 22 yolcu ve 6 mürettebatın hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Rusya Federasyonu halkının kederini paylaşıyor, bu elim kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rusya Federasyonu Hükümetine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.