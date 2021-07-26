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Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 12:37:00 - 2021-07-26 12:51:43
Dışişleri Bakanlığı'ndan Tunus açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin,"Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Tunus'ta meydana gelen olaylara ilişkin,"Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tunus'ta Cumhuriyet Bayramının kutlandığı 25 Temmuz 2021 tarihinde halkın iradesini temsil eden Meclis’in faaliyetlerinin askıya alınmasından derin endişe duyuyoruz.

Bölgede halkın beklentileri doğrultusunda yürütülen demokratik süreç bakımından örnek bir başarı öyküsü olan Tunus’un bu müstesna konumunun ve demokratik kazanımlarının korunması Tunus için olduğu kadar, bölge için de büyük önem taşımaktadır.

Bu bakımdan, Tunus anayasasının hükümleri çerçevesinde demokratik meşruiyetin en kısa sürede yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz.

Demokrasi yolunda bugüne kadar pek çok merhaleyi başarıyla aşan Tunus halkının, bu sınamanın da üstesinden geleceğine şüphe duymuyoruz.

Türkiye, güçlü tarihi bağları bulunan Tunus'un ve kardeş Tunus halkının yanında yer almaya devam edecektir."

Kaynak: AA

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