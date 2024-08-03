  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Alın size alkollü mekanda özgürlük! Seküler laikçi kızlara önce taciz sonra saldırı

'Bu fiyatların arkası tufan' diyen İslam Memiş bombayı bıraktı: Gram altın, dolar, borsa, gümüş...

CHP iktidar olursa kapatmayıp boyun eğeceklermiş! Özgür Özel’den Instagram’a uşaklık

Karahasanoğlu alçakları böyle deşifre etti! “İşte onlar Amerikan uşağıdır” Alçaksınız Amerikan uşağısınız hainsiniz

Azeriler böyle duyurdu ve dalga geçti: 'İran saldırısından ilk görüntülər gəlməyə başladı!'

Irkçı ve Soysuz Wilders yine haddini aştı! Tasması açılınca kuduruyor!

Yargı kimin elinde? Mahkemeler laiklere kuzu, Müslümanlara aslan kesiliyor!

Araç sahiplerine güzel haber yolda

Bu iddia dünyayı ayağa kaldırdı! Heniyye'den sonra sırada o ülkenin lideri mi var?

Haluk Levent'i Arap kökenli olduğu için linç etmişlerdi! 'Filistin davasını savundum, savunmaya devam edeceğim!'
Gündem Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama
Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

Yeniakit Publisher
2024-08-03 14:45:00 -
Dışişleri Bakanlığı'ndan Somali'deki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Somali'deki terör saldırısını 'en güçlü şekilde kınadığını' duyurdu.

Bakanlık, Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün düzenlenen terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da dün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığı ve yaralananlar olduğu derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Somali halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelesinde Somali'nin yanında olmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Mogadişu'da terör örgütü Eş-Şebab'ın plaj ve otele düzenlediği bombalı ve silahlı saldırıda 32 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23